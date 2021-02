Cremonese, Baez: "Passo avanti nella mia carriera. Ho detto sì senza esitazioni"

L’attaccante Jaime Baez ha parlato in conferenza stampa della scelta di trasferirsi alla Cremonese dopo l’esperienza positiva al Cosenza: “A Cosenza hanno creduto in me, mi hanno dato fiducia e li ho iniziato a giocare e farmi vedere. Poi è arrivata la Cremonese che è stata il grande passo avanti. Ho salutato la dirigenza e i compagni ringraziandoli perché mi hanno dato tanto, mi hanno fatto sentire importante e sono stati fondamentali nella mia carriera. - continua Baez parlando poi della nuova avventura come riporta Cuoregrigiorosso.it - Non ho saputo niente finché non è arrivata la Cremonese e ho accettato subito, decidere è stato davvero facile. Credo di poter aiutare la squadra, credo in me ed è ciò che voglio. Che giochi a destra o sinistra potrebbe dipendere dalla partita ma darò sempre il massimo. Uruguay? Vestire la maglia della nazionale è uno dei miei sogni più grandi, chiunque vorrebbe rappresentare i colori del proprio paese”.