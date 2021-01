Cremonese, bloccata la partenza di Gaetano. Il centrocampista resterà grigiorosso

vedi letture

Nei giorni scorsi il direttore generale della Cremonese Ariedo Braida era stato chiaro: “Sui ragazzi in prestito voglio sottolineare che non accettiamo le pressioni da nessuno”. Per questo il futuro del centrocampista offensivo Gianluca Gaetano sarà ancora in grigiorosso (dove ha collezionato 15 presenze con tre gol fra campionato e Coppa Italia). Il club infatti ha bloccato il ritorno del calciatore al Napoli, proprietario del cartellino, che poi l’avrebbe girato nuovamente in Serie B al Pordenone.