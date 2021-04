Cremonese, Carnesecchi: "Ridimensionati dal ko col Monza, ma spero ancora nei playoff"

Dopo le ottime prestazioni con la Nazionale, per il portiere della Cremonese Marco Carnesecchi, in vista dell'Europeo Under 21, si apre il rush finale del campionato di Serie B. E anche il futuro, visto che il giocatore è in grigiorosso in prestito dall'Atalanta: "Non penso al futuro, sono concentrato sul campionato. La Serie A? Devo dare continuità al percorso che sto facendo, non voglio affrettare i tempi. Mi manca ancora qualcosa, ho bisogno di crescere. Non mi sento pronto", le sue parole a La Gazzetta dello Sport.

Andando poi sulla squadra: "La sconfitta col Monza ci ha ridimensionato, ma io spero ancora nei playoff".