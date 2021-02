Cremonese, Ciofani: "A Frosinone ho lasciato il cuore, ma abbiamo bisogno dei tre punti"

vedi letture

Intervistato da DAZN il centravanti della Cremonese Daniel Ciofani ha parlato della sfida contro il Frosinone, squadra a cui ha legato gran parte della sua carriera: “Per me non sarà una partita come le altre, a Frosinone ho lasciato il cuore, ho trascorso gli anni migliori della mia vita e della mia carriera. Ho fatto cose importanti con quella maglia e ho ancora tanti amici lì. Ma la Cremonese ha bisogno di tre punti per continuare questa scia di risultati positivi e devo pensare al mio attuale club”.