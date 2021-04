Cremonese, Colombo: "Speravo di giocare un po' di più, ma questa esperienza mi farà crescere"

vedi letture

“Sicuramente mi aspettavo di giocare un pochino di più, ma le scelte le prende il mister e io lavoro al massimo in ogni allenamento per chiudere al meglio questa stagione”. Parla così ai microfoni di Goal l’attaccante della Cremonese Lorenzo Colombo parlando poi del Milan e dell’Under 21: “Il Milan mi ha dato la possibilità di scegliere se restare o andare via e ho deciso di partire in prestito per crescere, avere la possibilità di sbagliare e capire le situazioni di gioco. LA Serie B è un campionato difficile, ricco di giocatori esperti ed è utile per crescere. Ciofani per esempio mi aiuta molto e io lo osservo spesso perché è un grande attaccante e ha tantissima esperienza. È molto forte nella protezione della palla e nel far salire la squadra quando serve. - conclude Colombo – La chiamata dell’Under 21 mi ha sorpreso anche se un po' ci speravo. All’Europeo abbiamo passato il turno con merito e ora sfideremo il Portogallo nei quarti. Una gara non facile, ma siamo l’Italia e possiamo giocarcela”.