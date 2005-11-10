Ufficiale
Cremonese, avanti con Marco Giampaolo: il tecnico rimane per la stagione 26/27
TUTTOmercatoWEB
U.S. Cremonese è lieta di comunicare che mister Marco Giampaolo sarà l’allenatore dei grigiorossi anche nella stagione sportiva 2026/27.
L’esperienza del tecnico abruzzese rappresenta un elemento fondamentale per il percorso che il club intende affrontare nella prossima stagione. Nel corso della sua carriera, infatti, mister Giampaolo ha sempre dimostrato grandi capacità nella valorizzazione dei giovani talenti, lavorando con diversi giocatori capaci di affermarsi ai massimi livelli del calcio nazionale e internazionale.
Buon lavoro, mister!
Altre notizie Serie B