Cremonese, Pecchia: "Condizione buona, ho più possibilità di scelta". Deli torna disponibile

Intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida contro la Virtus Entella di domani il tecnico della Cremonese Fabio Pecchia si gode il rientro di diversi giocatori che pongono fine a una lunga emergenza: “Affronteremo la gara di domani con una condizione generale migliore rispetto ai turni precedenti e con una rosa più ampia, ho più possibilità di scegliere. Deli è ormai a pieno regime e ci darà una grande mano potendo ricoprire più ruoli fra centrocampo e attacco, sono molto contento che si sia ripreso anche perché è l’unico che non ha giocato da quando sono arrivato qui. Zortea invece ha fatto allenamenti leggeri fino a ieri e credo abbia recuperato. Tornerà poi anche Baez, un giocatore che sa fare le due fasi,abbiamo bisogno della sua profondità perché non c’è nessun altro come lui. Colombo e Gaetano? Ho più di 24 ore per pensare se schierarli dall’inizio, vedremo. Hanno dato concretezza quando sono entrati, sono giovani di assoluto valore e sono entrambi in condizione. - conclude Pecchia parlando della Virtus Entella – Vengono da quattro risultati positivi, subiscono poco e sono un squadra che ha una propria fisionomia, inoltre sono in salute e noi dobbiamo avere le idee chiare su che tipo di gara fare”.

Il tecnico perde Pinato e Strizzolo per la sfida contro i liguri, i due si aggiungono ad Alfonso, Coccolo e Fornasier, mentre rientrano come spiegato dal tecnico Deli, Zortea e Baez. Questa la lista dei convocati:

Portieri: Carnesecchi, Volpe, Zaccagno

Difensori: Bianchetti, Crescenzi, Fiordaliso, Ravanelli, Terranova, Valeri, Zortea

Centrocampisti: Bartolomei, Buonaiuto, Castagnetti, Deli, Gaetano, Gustafson, Nardi, Valzania

Attaccanti: Baez, Celar, Ceravolo, Ciofani, Colombo