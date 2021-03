Cremonese-Salernitana, le formazioni ufficiali: cambia Pecchia, tra i granata c'è Belec

Si alza il sipario allo "Zini" di Cremona, dove, in occasione della 27^ giornata del campionato di B, si sfideranno Cremonese e Salernitana: fischio di inizio alle 14:00.

Torna al 4-3-3 mister Pecchia, che ritrova i terzini di ruolo Zortea e Valeri e in attacco sfodera tridente senza la trequarti con Baez, Ciofani e Buonaiuto, mentre Castori conferma il 3-5-2: tra i pali, però, non Adamonis, ma Belec. Sul versante offensivo, turno di riposo per Tutino, e reparto almeno temporaneamente affidato a Gondo e Djuric.

Le formazioni ufficiali:

CREMONESE (4-3-3): Carnesecchi; Zortea, Bianchetti, Ravanelli, Valeri; Valzania, Castagnetti, Gustafson; Baez, Ciofani, Buonaiuto

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Aya, Gyomber, Veseli; Jaroszynski, Capezzi, Di Tacchio, Coulibaly, Kupisz; Gondo, Djuric.