Crotone, Modesto: "Una grande responsabilità allenare la mia squadra. Lotteremo fino alla fine"

È iniziata ufficialmente oggi l'era di Francesco Modesto al Crotone. Il tecnico ex Pro Vercelli è stato presentato oggi in sala stampa. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni (fonte Gazzetta del Sud): "Sono super emozionato per questa bellissima avventura e per l’opportunità che mi è stata data dal presidente nell’allenare la mia squadra. È una grande responsabilità ma ho tanta voglia di lavorare e fare bene per il Crotone. L’atteggiamento della squadra? Idee chiare nel modo di giocare e stare in campo. Bisognerà subito mettersi a lavoro per inculcare la mia filosofia. I calciatori? Serve gente che ha fame! La consapevolezza e la voglia di dimostrare dei giocatori ti da’ un certo vantaggio e ti permette di lavorare bene. Voglio un Crotone che abbia fame, voglia di lottare e che possa affrontare questo ostico campionato a testa alta".