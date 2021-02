Da Ascoli ad Ascoli. Quattrocentosettantotto giorni dopo Ardemagni torna al gol

Da Ascoli ad Ascoli. Quattrocentosettantotto giorni dopo Matteo Ardemagni è tornato al gol. L’attaccante della Reggiana ha atteso il match contro la sua ex squadra per rompere il digiuno. Da Ascoli-Virtus Entella del 25 ottobre 2019 alla gara del Mapei con la divisa della Regia è passato oltre un anno, compresa una parentesi decisamente negativa con il Frosinone, per l’attaccante milanese. Un periodo decisamente complicato quello del ragazzo uscito dal settore giovanile del Milan fatto di discussioni, con l’Ascoli e lo stesso patron Pulcinelli che ieri non ha perso l’occasione per rincarare la dose, ma anche di prestazioni decisamente sotto gli standard per un vero e proprio specialista del campionato cadetto.

Adesso a Reggio Emilia per lui arriva l’occasione del riscatto. Nelle cinque gare agli ordini di Massimiliano Alvini il classe 1987 ha avuto modo di riprendere a carburare dopo il molto tempo perso ai box in Ciociaria. E l’assist nella vittoria con l’Entella del 7 febbraio oltre al gol di San Valentino sono la riprova che il processo di riadattamento al calcio giocato è prossimo alla conclusione.

Testa dunque al Cittadella, prossimo impegno di campionato, per dare continuità al proprio cammino. Una gara che per la Reggiana, in caso di risultato positivo, potrebbe valere tantissimo in chiave salvezza.