Da Frosinone-Mantova a Pescara-Spezia, i convocati per la 38ª giornata di Serie B
Per la 38ª giornata del campionato di Serie B la redazione di TuttoMercatoWeb.com vi propone il riepilogo di tutti i calciatori convocati dalle 20 protagoniste del torneo cadetto in un'unica notizia. In costante aggiornamento per tutti i nostri lettori.
SERIE B - 38ª GIORNATA
Venerdì 8 maggio
Ore 20:30 - Avellino-Modena
I convocati di Davide Ballardini - In attesa di comunicazione
I convocati di Andrea Sottil - Aggregati altri due Primavera: Maran e Guiyong
Portieri: Laidani, Bagheria, Maran
Difensori: Adorni, Beyuku, Cauz, Cotali, Dellavalle, Guiyong, Nador
Centrocampisti: Arnaboldi, Fabbri, Imputato, Massolin, Pyyhtia, Sersanti, Wiafe
Attaccanti: Colpo, Defrel, De Luca, Gliozzi, Mendes
Ore 20:30 - Catanzaro-Bari
I convocati di Alberto Aquilani - In attesa di comunicazione
I convocati di Moreno Longo - In attesa di comunicazione
Ore 20:30 - Cesena-Padova
I convocati di Ashley Cole - In attesa di comunicazione
I convocati di Roberto Breda - In attesa di comunicazione
Ore 20:30 - Virtus Entella-Carrarese
I convocati di Andrea Chiappella - In attesa di comunicazione
I convocati di Antonio Calabro - In attesa di comunicazione
Ore 20:30 - Frosinone-Mantova
I convocati di Massimiliano Alvini - In attesa di comunicazione
I convocati di Francesco Modesto - In attesa di comunicazione
Ore 20:30 - Monza-Empoli
I convocati di Paolo Bianco - In attesa di comunicazione
I convocati di Fabio Caserta - In attesa di comunicazione
Ore 20:30 - Pescara-Spezia
I convocati di Giorgio Gorgone - In attesa di comunicazione
I convocati di Luca D'Angelo - In attesa di comunicazione
Ore 20:30 - Reggiana-Sampdoria
I convocati di Pierpaolo Bisoli - In attesa di comunicazione
I convocati di Attilio Lombardo - In attesa di comunicazione
Ore 20:30 - Sudtirol-Juve Stabia
I convocati di Fabrizio Castori - In attesa di comunicazione
I convocati di Ignazio Abate - In attesa di comunicazione
Ore 20:30 - Venezia-Palermo
I convocati di Giovanni Stroppa - In attesa di comunicazione
I convocati di Filippo Inzaghi - In attesa di comunicazione
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.