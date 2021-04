Dalla Serie A alla B. Continua la battaglia sui diritti tv fra Sky e DAZN

Non si ferma alla Serie A la sfida fra Sky e DAZN in ambito diritti tv. Stando a quanto riportato quest'oggi da MilanoFinanza, i due broadcast sarebbero pronti a darsi battaglia anche per il pacchetto 2021/2024 della Serie B. La piattaforma streaming detentrice degli attuali diritti tv vorrebbe tentare di fare doppietta dopo essersi aggiudicata la massima serie, con l'emittente satellitare pronta a dar battaglia in attesa di capire quali saranno le caratteristiche del bando per i tre match di A in co-esclusiva.

Sempre Sky, si legge, oltre alla cadetteria sarebbe pronta ad acquisire i diritti anche di Coppa Italia, Lega Pro, Liga, Primerira Liga portoghese oltre a confermare quelli della Bundesliga.