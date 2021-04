Dg Cittadella: "Non tutto è perduto. Il derby col Chievo? Vorrei fosse bello ma sarà nervoso"

Una sola vittoria nelle ultime dieci giornate e un ottavo posto ancora in mano utile per la qualificazione ai playoff promozione. Su queste basi il Cittadella affronterà sabato il derby contro il Chievo fra le mura amiche. Sul momento della formazione di Roberto Venturato si è espresso dalle colonne del quotidiano L’Arena il dg del club Stefano Marchetti: "Ci è mancata la continuità, ma non tutto è perduto. Col Chievo però sarà una partita parecchio complicata per noi. Vorrei fosse bella, ma mi sa che sarà soprattutto nervosa. Troppo alta d’altronde la posta in palio. Per noi e per loro. Di sicuro non siamo noi i favoriti. Ci servirà la partita perfetta, contro un collettivo forte tecnicamente e di cui abbiamo sempre sofferto molto anche la fisicità.[…] Qualche punto l’abbiamo sprecato e qualche problema l’abbiamo, ma al tirar delle somme siamo ancora in linea con gli obiettivi. Alla fine dell’andata eravamo secondi, vuol dire che qualcosa di buono s’è fatto anche quest’anno"