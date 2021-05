Ds Ascoli: "Non mi piace parlare di miracolo. Chissà che poteva succedere con 4 giornate in più"

Nel corso della trasmissione SeiGranata, come riferisce tuttosalernitana.com, è intervenuto il Ds dell'Ascoli Ciro Polito, che ha parlato della stagione dei bianconeri, salvatisi alla penultima giornata del campionato: "Il termine miracolo non mi piace, sicuramente è stata una impresa sportiva. E credo che la doppia sconfitta contro Reggiana e Salernitana ci abbia dato la scossa giusta per ripartire. Abbiamo chiuso nel migliore dei modi, mettendo in grossa difficoltà squadre sulla carta più accreditate e che lottavano per la promozione. Non so cosa poteva succedere ancora se avessimo avuto altre 4 giornate a disposizione...".

E conclude: "Sto benissimo ad Ascoli, ho ancora due anni di contratto e mi piacerebbe portare a termine il lavoro avviato quest'anno".