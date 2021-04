Empoli-Brescia 4-2, le pagelle: gol e spettacolo al "Castellani". Bajrami MVP

EMPOLI-BRESCIA 4-2

Marcatori: 10'aut. Joronen (E), 17' Bajrami (E), 27' Bjarnason (B), 45' Stulac (E), 72' Donnarumma (B), 84' Matos (E)

EMPOLI

Brignoli 6 - Sorpreso sull'unico tentativo in porta degli avversari, per il resto non è costretto a nessun intervento degno di nota.

Sabelli 6,5 - Ottima prestazione in entrambe le fasi, strappo micidiale in occasione del gol messo a segno da Bajrami. (Dal 91' Cambiaso s.v.).

Nikolaou 6 - Letture precise e almeno un paio di chiusure da applausi che vanno ad evitare potenziali situazioni pericolose.

Romagnoli 5,5 - Molle in chiusura in occasione del gol di Bjarnason. Rischia tantissimo con un intervento goffo con il gomito a centro area, per sua fortuna non visto dal direttore di gara. Meglio nella ripresa.

Parisi 6,5 - Spina nel fianco per la retroguardia delle Rondinelle, Karacic è quasi sempre in affanno a contenere le sue discese. Propizia l'errore di Joronen.

Haas 6,5 - Ringhia sui portatori di palla delle Rondinelle lasciando poco tempo e spazio per la giocata facile in mezzo al campo.

Stulac 7 - Solita regia pulita ed ordinata, impreziosita dal gol sul finale del primo tempo che indirizza pesantemente l'incontro a favore dei toscani. (Dal 63' Bandinelli 6 - Ha il merito di non far scendere di giri la manovra empolese nonostante il gol del 3-2 che poteva creare qualche difficoltà).

Żurkowski 6 - Accompagna costantemente l'azione offensiva senza tralasciare i compiti di copertura in fase di non possesso. Pericoloso in più di un'occasione con tiri dalla distanza. (Dal 78' Ricci 6 - Entra subito in partita aiutando i compagni a reggere l'urto nel momento di maggior pressione degli avversari).

Bajrami 7,5 - Il vero fattore della gara: è imprendibile sulla trequarti, spaccando a metà le linee delle Rondinelle prese quasi sempre alla sprovvista dalle sue giocate. Mette lo zampino in ogni segnatura dei toscani, il quarto centro personale in campionato è la ciliegina sulla torta.

La Mantia 6,5 - Encomiabile lavoro ai fianchi della difesa bresciana, serve a Stulac il pallone del 3-1. Non ha molte chance di timbrare il cartellino dei marcatori, ma partecipa in maniera convincente alla vittoria della squadra. (Dal 63' Matos 7 - Cistana e Mangraviti non lo tengono mai, senga con un facile tap-in il gol che chiude definitivamente la contesa).

Mancuso 5,5 - Costretto quasi sempre a ricevere palla lontano dall'area di porta, spreca un'occasione che un bomber di razza come lui avrebbe dovuto capitalizzare ad occhi chiusi. Sfiora comunque la marcatura personale, evitata solo da due grandi interventi di Joronen. (Dal 78' Moreo s.v.).

BRESCIA

Joronen 5,5 - Topica clamorosa in occasione del vantaggio empolese, non perfetto anche in occasione del tris di Stulac. Si riscatta con due interventi da applausi su Mancuso, uno per tempo.

Karacic 5,5 - Fatica tanto a contenere Parisi nel primo tempo. Meglio in copertura nella ripresa, poco presente in corsia nello sviluppo dell'azione offensiva.

Cistana 5 - Le condizioni fisiche approssimative sono un alibi parziale, davvero troppi errori per un giocatore della sua esperienza.

Mangraviti 5 - Troppo irruento, finendo quasi sempre per commettere fallo quando prova l'anticipo sugli avversari. Copre male lo spazio all'interno dell'area di competenza.

Pajač 6 - Nella prima frazione è uno dei più propositivi, alternando discese offensivi ad ottimi ripiegamenti in fase di non possesso. Cala nella ripresa. (Dal 67' Martella 6 - Dal suo sinistro avvelenato nasce la situazione che porta al gol di Donnarumma che rianima il match).

Labojko 5,5 - Unico guizzo, il tracciante con cui libera Bjarnason in occasione del 2-1. In difficoltà evidente contro la pimpante linea mediana empolese. (Dal 57' Ragusa 5,5 - Trascorre la mezz'ora abbondante che gli concede il suo allenatore a protestare con l'arbitro e litigare con gli avversari).

Van de Looi 5 - Tocca troppi pochi palloni per la zona nevralgica di campo che presiede, sopraffatto dalla pressione costante dell'avversario.

Bjarnason 6,5 - L'unico che prova a crearea qualche grattaccapo alla ben posizionata retroguardia empolese con i suoi inserimenti. Il gol è il giusto premio alla sua tenacia. (Dall' 86' Fridjónsson s.v.).

Ndoj 5,5 - È il primo a dare la scossa ai suoi dopo il doppio svantaggio dimostrando attaccamento e tanta grinta. Poche, però, le giocate degne di nota. (Dal 57' Donnarumma 6,5 - Illude le Rondinelle segnando il classico gol dell'ex, la troppa carica agonistica lo inibisce nel finale).

Jagiello 5 - Fatica tantissimo a trovare spazio tra le linee. Prestazione opaca che limita notevolmente le potenzialità offensive delle Rondinelle. (Dal 66' Bisoli 6 - Il suo ingresso grintoso scuote emotivamente la squadra, dando nuova linfa alla ricerca di raddrizzare le sorti dell'incontro).

Ayé 5 - Non la vede praticamente mai, servito poco e male dai compagni. Francamente, però, fa davvero poco per cambiare le sorti della sua gara.