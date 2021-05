Empoli, Dionisi: "Bella cavalcata iniziata a fine agosto, questo è un grande gruppo"

Il tecnico dell'Empoli Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni di Radio Lady dopo il successo casalingo contro il Lecce: "Per noi è stata una bella cavalcata iniziata a fine agosto. Siamo ripartiti dall’anno scorso. I giocatori venivano da una stagione non esaltante, è stato un crescendo. Oggi è un giusto premio, oggi abbiamo finito con più punti di tutti anche nel ritorno. Siamo i più giovani del campionato. Forse mi date troppi meriti, vanno dati anche ai ragazzi. L’Empoli ha vinto sette volte la B, ma per questi è la prima a Empoli. Questo è un gran gruppo, dai più grandi tipo Romagnoli che è il capitano, e do merito a tutti - riporta empolichannel.it -. Se penso un po’ indietro alle belle gare penso anche a Reggio Calabria, venivamo da tanti pari e c’erano commenti non buoni, poi è finita 0-3. Ci sono tante partite che ci hanno fatto crescere, anche quando abbiamo preso il pari al quinto di recupero. Ho sempre visto il gruppo crederci. Parisi? Ho avuto qualche informazione, penso sia meno grave di quello che pensavamo ed è importante per lui e per l’Empoli. Finire così per lui è un peccato, ma è un giovane e si rialzerà alla svelta. Si è meritato quello che ha ottenuto in stagione".