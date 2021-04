Empoli, Dionisi: "Partita sudata, peccato non aver segnato il secondo gol"

vedi letture

Alessio Dionisi, allenatore dell'Empoli, ha parlato al termine della gara vinta per 1-0 a Reggio Emilia contro la Reggiana. Queste le parole, riprese da EmpoliChannel, del tecnico degli azzurri: "Non era scontato giocare così, ogni partita va meritata sul campo e stasera ce la siamo sudata. E' un peccato non aver trovato il secondo gol, ma abbiamo giocato e questa è la cosa più importante. Faccio un plauso e una dedica a tutti, anche a chi non c'era come Romagnoli, Fiamozzi, La Mantia, Moreo e Damiani: oggi c'erano anche loro nonostante non abbiano potuto far parte della formazione. C'è una squadra e oggi lo si è visto sia nell'atteggiamento che nel gioco, non c'è mai stato scoraggiamento: non avevo dubbi su quello che avremmo messo in campo. Bandinelli? Sono contento che sia rientrato, gli serviva qualche minuto per rompere il ghiaccio: è un giocatore importante per noi. Obiettivo? Non ne parliamo, sappiamo che ci sono ancora sette partite da giocare: viviamo giorno per giorno, poi vedremo dove si arriverà".