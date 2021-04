Empoli, Dionisi: "Secondo tempo straordinario. Orgoglioso della squadra, non era scontato"

Termina 2-2 il recupero della 31^ giornata tra Cremonese e Empoli. La capolista fa un altro passo verso la Serie A, portandosi a +5 sul Lecce con una gara in meno. Questo il commento al termine del match del tecnico azzurro Alessio Dionisi: “Avevamo davanti una squadra forte che sta facendo molto bene. É stato un primo tempo equilibrato, la Cremonese ha cercato in tutti i modi di riprenderla. La nostra ripresa è stata straordinaria, superiore anche quelle che erano le mie aspettative. Peccato aver preso gol su una delle poche situazioni concesse. Non sono mai entrati in area, siamo stati bravi a giocare. Sono orgoglioso di quanto fatto oggi perché non era scontato. I ragazzi erano rammaricati per non averla vinta. Ora dobbiamo cercare di recuperare energie, perché da qui alla fine si giocherà sempre. Il Brescia è in salute ma lo siamo anche noi”.

Avere tutta la rosa a disposizione è la notizia migliore?

“Assolutamente, è una cosa molto importante. Tanti ragazzi sono stati fermi a lungo e dobbiamo centellinarli perché hanno pochi allenamenti nelle gambe. Col Brescia dovremo fare una partita come quella di oggi, con la stessa intensità per tutti i novanta minuti”.

Si aspettava una partita del genere?

“Oggi credevo che avremmo dovuto avere anche qualche episodio dalla nostra parte per ottenere un risultato positivo. Invece così non è stato, anzi. Siamo rammaricati per non aver ottenuto il bottino pieno, ma più di questo non era possibile fare. É stata una bella partita, giocata a viso aperto dalle due squadre. Andiamo via da Cremona con grande fiducia in vista della prossima”.

Quanto manca all’obiettivo?

“Mi piace più parlare di continuità perché i numeri rischiano di essere smentiti. Per continuità intendo di prestazioni, per farle servono concentrazione e l’atteggiamento giusto. Se non sbagliamo questo i risultati saranno una conseguenza. Questa squadra ha qualità e lo dimostra ogni volta”.