Empoli dominante al 'Castellani, Lecce decisivo fuori. Il volto della B fra casa e trasferta

Trenta giornate di campionato in archivio e una sosta per le Nazionale permettono di fare un'analisi approfondita su quello che è stato il cammino delle venti formazioni di Serie B prima della volata finale con gli ultimi otto turni ancora da giocare. Uno spaccato su quello che è stato finora il campionato cadetto li si evince anche confrontando il percorso delle varie squadre tra rendimento interno ed esterno.

'Castellani' decisivo, 'Via del Mare' no -Per quanto riguarda il primo l'Empoli con i 31 punti su 59 totali conquistati al 'Castellani' conferma il propri primato in classifica, con la Salernitana appena un punto più sotto e un sorprendente Chievo Verona che ha conquistato tra le mura amiche ben 27 dei suoi 44 punti. Praticamente al 50% del bottino totale con 26 punti su 50 ottenuti in Brianza. Per quanto riguarda i top club spicca l'assenza nelle prime posizioni della graduatoria interna il Lecce che dei 52 punti totali ne ha conquistati "appena" 23 al 'Via del Mare'. In coda oltre a Pescara (10 pt), Virtus Entella e Cosenza (12 pt), tutte formazioni in lotta per non retrocedere, saltano agli occhi i soli 15 punti ottenuti in Ciociaria dal Frosinone fresco di divorzio da Nesta.

Crollo esterno del Pordenone, ottovolante Frosinone - Andando invece ad analizzare il rendimento esterno ecco che il Lecce, deludente in casa, riprende tono con 29 punti ottenuti in trasferta. Un bottino necessario per tenere alte le aspettative verso il finale di stagione. Bene anche Empoli (28 pt), Monza (24 pt) e Venezia (23 pt) col Frosinone a pari punti dei lagunari per uno dei rendimenti più squilibrati dell'interno campionato cadetto. Ottimo anche il percorso del Vicenza, oggi in lotta per la salvezza, con 20 punti lontano dal 'Menti' sui 38 complessivi. Crolla il Pordenone che ha sì 19 punti in cascina ma è reduce da ben quattro sconfitte consecutive. In coda, infine, troviamo solo formazioni in lotta per non retrocedere con la Virtus Entella fanalino con appena 9 punti conquistati in 15 match in trasferta.

CLASSIFICA RENDIMENTO INTERNO

Empoli 31

Salernitana 30

Chievo Verona 27

Monza 26

Cittadella 26

SPAL 26

Venezia 26

Pisa 24

Lecce 23

Reggina 21

Cremonese 19

Reggiana 19

Vicenza 18

Ascoli 17

Pordenone 15*

Frosinone 15

Cosenza 12

Virtus Entella 12

Pescara 10

CLASSIFICA RENDIMENTO ESTERNO

Lecce 29

Empoli 28

Monza 24

Venezia 23

Frosinone 23

Salernitana 21

Vicenza 20

Cittadella 19

Pordenone 19

SPAL 19

Chievo Verona 17

Cremonese 17

Brescia 17

Reggina 16

Pisa 16*

Pescara 13

Ascoli 11

Reggiana 10

Virtus Entella 9

* Una gara in meno