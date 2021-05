Empoli, oggi può arrivare la serie A: promossa se vince ad Ascoli e la Salernitana perde in casa

Torna la serie B dopo lo stop e oggi potrebbero arrivare i primi verdetti. Il primo riguarda l'Empoli, che già nella giornata di oggi potrebbe festeggiare il ritorno in serie A. Per farlo deve vincere ad Ascoli e sperare che la Salernitana perda in casa. La capolista - scrive La Gazzetta dello Sport - andrebbe a +10 sul terzo posto a 3 giornate dalla fine e sarebbe imprendibile. Se Dionisi va a +9 (anche sul Lecce) non c’è sentenza perché deve ancora giocare contro le due dirette inseguitrici. Le quali, in un duello molto avvincente, si giocano la seconda promozione diretta (Lecce a +1 sulla Salernitana e in vantaggio nello scontro diretto), che quindi potrebbe avere proprio l’Empoli come arbitro nelle ultime due giornate.