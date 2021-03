Empoli-Pordenone 1-0, le pagelle: Chrzanowski sfortunato, neroverdi eroici

EMPOLI-PORDENONE 1-0

Marcatori: 88' aut. Chrzanowski

EMPOLI

Brignoli 6 - Serata assolutamente tranquilla per l'estremo difensore azzurro, mai chiamato in causa dagli avversari.

Fiamozzi 6,5 - Spinge con continuità sulla corsia di sua competenza sfornando una lunga serie di traversoni verso il centro dell'area di rigore.

Casale 6 - Non ha alcun problema viste le zero sortite offensive portate dal Pordenone: fresco come una rosa anche al novantesimo.

Romagnoli 6 - Vedi Casale. Anche per lui tutto facile in una gara dominata in lungo e in largo dalla formazione di Dionisi: la coppia di centrali ricorderà questa partita per aver giocato 90' con i piedi nella metà campo avversaria.

Parisi 7 - La solita spina nel fianco sulla fascia sinistra. Molto attivo in particolare nel secondo tempo, quando parte in velocità non viene quasi mai contenuto dai neroverdi: da segnalare la traversa colpita al 58' con un pallonetto tentato dalla distanza.

Haas 6 - Gestisce con assoluta facilità i palloni che transitano dalla sua zona (Dall'88' Matos 6,5 - Appena entrato, mette subito lo zampino sul gol-vittoria provocando l'autorete di Chrzanowski)

Stulac 6 - Si mette in proprio nel primo tempo senza troppa fortuna. Nella ripresa si limita a far girare palla e lo fa senza patemi (Dall'88' Ricci s.v.)

Zurkowski 6 - Prestazione assolutamente tranquilla per il centrale azzurro (Dal 74' Crociata 6 - Non ha tempo a sufficienza per mettersi in mostra: gioca poco e si vede)

Bajrami 7 - Il migliore in campo per gli uomini di Dionisi. Presente in ogni zona del campo, dai suoi piedi passano una quantità infinita di palloni: è l'uomo in più di questa squadra, gli manca solo il gol ma continuando così arriverà presto.

Mancuso 5,5 - Non è certo una partita indimenticabile per il bomber dell'Empoli, mai realmente pericoloso dalle parti di Perisan (Dal 68' Moreo 6 - Participa attivamente al forcing finale della squadra toscana senza lasciare il segno)

Olivieri 5 - Poco coinvolto dal resto dei compagni, è lui a procurarsi il fallo che porta all'espulsione di Falasco. Nessuna conclusione degna di nota nel corso del primo tempo (Dal 46' La Mantia 6 - Ci prova due volte, prima in rovesciata e poi di testa, ma il portiere ospite gli nega la gioia del gol)

PORDENONE

Perisan 6,5 - Più volte provvidenziale negli interventi, non può far nulla per evitare la sfortunata autorete del suo compagno di squadra allo scadere.

Biondi 6,5 - Schierato come esterno di destra in un atipico 5-3-2, non si riesce mai a proporre in velocità sulla corsia ma fa il massimo in fase di contenimento (Dal 90+2' Turchetto s.v.)

Camporese 6,5 - Uno dei punti fermi della retroguardia neroverde, vince tanti duelli aerei con gli attaccanti avversari facendo valere la sua agilità.

Stefani 6,5 - Tutt'altro che arrugginito sebbene quella odierna sia stata appena la sua prima apparizione da titolare in stagione, mette da parte la carta d'identità non dando alcuna dimostrazione di avere 37 anni. Sempre sul pezzo.

Chrzanowski 5,5 - Macchia una buona prestazione con un clamoroso autogol nel finale di partita: da due passi, Matos gli calcia sul ginocchio e lui non può scomparire.

Falasco 4 - Assolutamente fuori dal normale il doppio giallo rimediato dopo appena sei minuti: ammonito per un fallo, rivolge qualche parola di troppo al direttore di gara lasciando la sua squadra in inferiorità numerica e in totale balia dell'Empoli.

Zammarini 6,5 - Gioca a ridosso della linea dei difensori facendosi trovare sempre pronto nel momento del bisogno (Dal 90+2' Foschiani s.v.)

Scavone 6,5 - Fa la differenza con la sua esperienza e non sbaglia praticamente nulla in fase difensiva. Protagonista di un episodio dubbio al 41' con un fallo di mano giudicato però regolare dall'arbitro: col VAR, probabilmente sarebbe stato concesso il rigore.

Rossetti 6 - Si vede poco rispetto ai compagni di reparto, ma lavora sottotraccia senza sbavature particolari.

Mallamo 5,5 - Chiamato a sacrificarsi, lo fa bene ma non riesce mai a procurarsi una chance per ripartire in contropiede: sotto questo punto di vista, avrebbe potuto fare qualcosa in più (Dal 61' Secli 6 - Tesser gli chiede di posizionarsi a centrocampo, ma di fatto va ad aggiungersi alla già stracolma linea difensiva a protezione della porta di Perisan)

Musiolik 5,5 - Corre tanto senza palla, ma anche per lui vale lo stesso discorso fatto per Mallamo: ci sarebbero state, anche se poche volte, le opportunità per sorprendere in velocità la difesa toscana.