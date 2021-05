Empoli promosso in A! Mancuso: "Le difficoltà dello scorso anno alla base di questo successo"

vedi letture

Leonardo Mancuso, centravanti dell'Empoli, nel dopo gara contro il Cosenza ha parlato della promozione in Serie A conquistata con due turni d'anticipo ricordando anche le difficoltà vissute un anno fa: “La gioia è immensa, questo traguardo arriva da un percorso iniziato la scorsa stagione quando sembrava che dovessimo vincere facile e non fu così. Siamo partiti da lì, da quel gruppo e poi con l'arrivo del nuovo mister siamo riusciti a creare qualcosa di straordinario fin dal primo giorno. Questo risultato è il frutto di quello che abbiamo fatto assieme perché solo tutti assieme si poteva raggiungere la promozione, mentre da soli non ci saremmo riusciti. Tifosi? È chiaro che sarebbe stato più bello festeggiare con loro, ma per quello che stiamo passando è un grande soddisfazione aver regalato questa gioia a questa città. È stata una grandissima emozione. Dedica? Non ne ho una particolare, ma vado per i 29 anni e ci tenevo particolarmente a ottenere questo risultato. Solo con un gruppo e una società così potevo raggiungere questo traguardo. È la vittoria di un gruppo straordinario che ha lavorato duramente per la Serie A. - conclude Mancuso in zona mista – La scorsa stagione fu difficile per tutti e quando è così anche i singoli faticano a esprimersi al meglio anche se credo di aver dato il mio contributo anche l'anno passato. Quest'anno è frutto anche di quanto abbiamo passato e l'arrivo di Dionisi è stato decisivo perché ha saputo unirci e compattarci per raggiungere l'obiettivo. Non sono tanto d'accordo quando dicono che sono un altro rispetto alla scorsa stagione, è diverso solo il risultato finale in questa stagione straordinaria. Capocannoniere? Gli aspetti personali vengono in secondo piano, già aver superato il mio record di gol è stato importante e cercherò di fare ancora il mio meglio in questo finale anche se non dipende soltanto da me”.