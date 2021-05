Empoli promosso in A! Romagnoli: "Fin da subito ho capito che la promozione era possibile"

Il difensore e capitano dell'Empoli Simone Romagnoli dopo la conquista della Serie A ha parlato in zona mista rispondendo alle domande dei giornalisti: “Provo grande emozione perché questa promozione è frutto di un lavoro quotidiano in cui abbiamo creduto fin dal primo momento. È tutto un insieme di componenti che ognuno di noi ha messo a disposizione della squadra. È una grande soddisfazione perché ci abbiamo creduto fin dal primo momento lavorando sulle difficoltà dello scorso anno, consapevoli che sapendo affrontare questi momenti poi tutto viene più facile e quindi sei un passo avanti nel costruire una mentalità vincente. È la prima volta che conquisto la promozione da capitano, devo dire che è stato molto facile perché il gruppo è straordinario, non ho trovato alcuna difficoltà a rapportarmi coi compagni. Il merito è di tutti i ragazzi che si sono messi a disposizione e hanno lavorato duramente ogni giorno e quindi questa è una grande soddisfazione. Tifosi? Ci ha fatto un grande piacere ricevere il loro abbraccio fuori dallo stadio, ho sempre sentito vicina la città andando in giro per quel poco che ci era concesso. La gente di Empoli ci ha sempre dimostrato grande affetto e gratitudine per quello che stavamo facendo. Siamo molto contenti di averli potuti abbracciare anche se per poco tempo. - conclude il difensore – Il potenziale per salire in Serie A c'era fin da subito, non c'è stata una gara in particolare, siamo partiti con questo obiettivo fin dalle prime amichevoli e si è capito fin dall'inizio che c'erano le possibilità e le potenzialità per conquistare questo obiettivo”.