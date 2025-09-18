Ufficiale Empoli, rinforzo in attacco: preso lo svincolato Flavio Bianchi

Rinforzo in attacco per l'Empoli, che ha comunicato l'acquisto di Flavio Bianchi, attaccante classe 2000 che arriva da svincolato dopo l'ultima esperienza al Brescia. Di seguito la nota del club:

Empoli Football Club comunica che Flavio Bianchi è un nuovo calciatore azzurro.

Cresciuto nel settore giovanile del Genoa e dopo una parentesi nella Primavera del Torino, Flavio fa l’esordio nei professionisti nella stagione 2020/21 con la Lucchese in Serie C: un campionato da 32 presenze, 13 gol e 2 assist. L’anno seguente Bianchi rientra al Genoa, debutta in Serie A nel match contro l’Inter e segna la sua prima rete in massima serie nel 2-2 proprio con l’Empoli. A gennaio 2022 Flavio passa in prestito al Brescia in Serie B, club con cui disputa anche le successive tre stagioni per un bilancio complessivo di 112 presenze.