Entella, Brunori: "Aspettavo da tanto il gol, ma ora voglio di nuovo anche i tre punti"

Quando la sfida contro il Pisa si avvicina, e quella contro il ChievoVerona è ormai in archivio, in casa Entella è Mattea Brunori a fare il punto della situazione. Autore, per altro, dei gol rifilato comunque ai veronesi: "Sotto l'aspetto personale sono felice di aver trovato il gol, lo aspettavo da tanto, ma molto meno felice lo sono per il risultato finale: a ogni modo per un attaccate il gol è importante, spero di dare ora continuità. La categoria è competitiva, è fondamentale anche entrare bene in partita anche a gara in corso. Pisa? Avevo già segnato in Coppa ai nerazzurri, c'è voglia di dare continuità e portare a casa i tre punti. Le gara prossime sono importanti, dobbiamo arrivare preparati".