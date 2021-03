Entella fanalino di coda in B, Superbi: "Contro l'Ascoli bastava una zampata per cambiare tutto"

Archiviato il pareggio contro l'Ascoli, il terzo consecutivo, per la Virtus Entella il prossimo weekend propone la sfida in casa della SPAL. Sul momento dei Diavoli Neri si è espresso il ds Matteo Superbi dalle colonne de Il Resto del Carlino: "Veniamo da tre pareggi di fila, in casa con Brescia e Ascoli, e tra le due a Lecce. Ci manca una vittoria interna: se avessimo trovato la zampata con l'Ascoli soprattutto, diremmo che siamo in un buon periodo. Cinque sconfitte di fila? Sì, anche in scontri diretti tipo Reggiana e Cosenza, che ci avevano visti passare in vantaggio e perdere 1-2. Ma prima ancora ne avevamo vinte 4 su 5, sconfiggendo Cittadella e Pisa tra le altre. Il cammino è stato un po' altalenante".