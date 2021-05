esclusiva Lecce, l'ex Lerda: "La sconfitta col Cittadella svolta in negativo della stagione"

Tra le grandi deluse di questa stagione di Serie B c'è sicuramente il Lecce, che, dopo aver buttato via il secondo posto, non ha neppure centrato la finale playoff: il sogno di tornare in Serie A si è fermato alla semifinale.

Dell'anno dei giallorossi, i microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ne hanno parlato con chi la piazza la conosce bene, l'ex Franco Lerda: "Da ex ho seguito e seguo il Lecce. Ha fatto un campionato importante fino a circa un mese e mezzo dalla fine, era arrivato ad avere un vantaggio considerevole sulle dirette concorrenti ed era a un passo dalla promozione diretta, che avrebbe meritato, ma la sconfitta contro il Cittadella è stata la svolta in negativo per la stagione dei giallorossi. E' poi arrivata anche la sconfitta contro il Monza, e probabilmente il ko definitivo. Purtroppo, però, la B nasconde sempre tante insidie. A me però dispiace molto, sia per la proprietà che per la piazza".

Un Lecce che ha avuto forse troppi momenti altalenanti a livello di risultati: può essere anche questa una chiave di lettura della stagione?

"Qualche errore sicuramente è stato fatto, ma come dicevo balza soprattutto all'occhio il calo dell'ultimo mese e mezzo. La doppia sconfitta nel rush finale ha forse tolto serenità, ma è anche vero, comunque, che nel doppio confronto con il Venezia, il Lecce è stato anche sfortunato: nel ritorno avrebbe meritato di vincere, ma l'errore dal dischetto di Mancosu è stato fatale".

Le squadre che retrocedono dalla A fanno sempre molta fatica a ripartire, specie se confermando l'ossatura. Come mai?

"Le retrocessioni pesano sempre molto, e vincere al primo colpo non è mai facile, anche perché la Serie B regala sempre sorprese. E dal prossimo anno credo sarà ancora più tosta, con squadre come il Parma e le altre retrocesse che punteranno all'immediato ritorno in A, e le deluse di questa stagione cadetta che avranno lo stesso obiettivo. Ripartire non è mai semplice, serve tempo".