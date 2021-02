ESCLUSIVA TMW - Tempestilli: "Alla Reggina percorso non chiaro. Ho rinunciato a 18 mesi di contratto"

esclusiva Tempestilli: "Alla Reggina percorso non chiaro. Ho rinunciato a 18 mesi di contratto"

A margine della vittoria sulla Virtus Entella da casa Reggina è arrivata l'ufficialità delle dimissioni di Antonio Tempestilli dal ruolo di direttore generale del club calabrese. Oggi l'ex bandiera e dirigente della Roma ha raccontato le sue motivazioni attraverso i microfoni di TuttoMercatoWeb.com: "Perché me ne sono andato? Perché non vedevo un percorso chiaro e con la mia coerenza ho deciso di salutare lasciando lì un contratto di un anno e mezzo. Ringrazio il presidente Gallo e tutta la società per il tempo che abbiamo trascorso insieme".

Il presidente ha cercato in qualche modo di dissuaderla?

"No, assolutamente. Ha ascoltato e accettato le mie motivazioni e accolto le mie dimissioni".

Nelle ultime ore si è parlato di qualche screzio all'interno della dirigenza. È corretto?

"No, sono fandonie. Non c'è stato alcun tipo di screzio. La scelta è stata mia per le motivazioni che ho già spiegato. Detto questo faccio un grande in bocca al lupo alla Reggina e ai suoi tifosi per il futuro".