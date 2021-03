Focolaio Covid-19 al Pisa. La Gazzetta dello Sport: "Sarebbero sei i casi di positività"

vedi letture

Arrivano da La Gazzetta dello Sport aggiornamenti in merito al presunto focolaio Covid-19 in seno al Pisa. Ieri il conteggio dei positivi era arrivato a cinque, stando alle informazioni de Il Tirreno, mentre per la rosea il numero sarebbe di sei. A questo punto appare sempre più in dubbio il match di campionato dei nerazzurri contro il Cittadella previsto per il weekend.