Dopo la 28^ giornata del campionato di Serie B ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, basata sui voti della nostra redazione. Fra i pali c'è Borra della Virtus Entella grande protagonista in una gara in cui non avrebbe dovuto giocare – il titolare Russo ha dovuto alzare bandiera bianca nel riscaldamento per un taglio al dito – sfoderando una prestazione da otto in pagella. Difesa a quattro con un altro ligure come Costa a sinistra, l'esperto Maggio a destra e in mezzo la coppia formata dal cosentino Ingrosso e il pescarese Scognamiglio. Centrocampo a due con Proia del Cittadella e Mora della SPAL a copertura del trio di rifinitori formato da Buonaiuto (Cremonese), Bajrami (Empoli) e Rivas (Reggina). Riferimento offensivo Coda del Lecce. Questa la formazione top dell'ultima giornata di Serie B schierata con il 4-2-3-1:

Borra (Virtus Entella) 8 - Grandissimo e salvifico per i suoi il suo intervento su Sala alla mezzora: uno slancio sulla destra che gli ha permesso di agguantare un pallone velenosissimo. Si ripete nel finale con una pezza messa sul tiro di Valoti. SI fa trovare pronto ad pochi minuti dal fischio d’inizio e la sua concentrazione si rivela decisiva. Il migliore in assoluto, questa sera.

Maggio (Leccce) 7 - Letteralmente imprendibile sulla destra dove cera scompiglio( risultando decisivo con il gol del vantaggio e con l’assist per Pettinari.

Ingrosso (Cosenza) 7 - Prova impeccabile del centrale di Occhiuzzi, che non lascia passare nulla.

Scognamiglio (Pescara)7 - Un gigante, ostacolo insormontabile per gli attaccanti neroverdi. Dimostra sempre la consueta tranquillità anche in situazioni pericolose, facendo fruttare l'immensa esperienza maturata nel campionato cadetto.

Costa (Virtus Entella) 7 - È dappertutto. Sin dai primi minuti non sbaglia un calcolo e contiene quasi tutte le iniziative che si sviluppano dalle sue parti.

Proia (Cittadella) 7 - Prende il tempo alla difesa avversaria con un inserimento perfetto. Ciliegina su una prova di sostanza ma pure di qualità.

Mora (SPAL) 7,5 - Instancabile, si fa trovare sempre pronto quando chiamato in causa dai compagni. Cresce tantissimo nel secondo tempo: è il migliore dei suoi. Gara di grande personalità e polmoni d'acciaio.

Buonaiuto (Cremonese) 7 - Uno dei più attivi nelle fila dei lombardi. Al 12' causa l'espulsione di Libutti, poi offre l'assist per la rete del raddoppio di Valzania: gioca ad un livello pazzesco per cinquanta minuti, poi viene tolto da Pecchia probabilmente in vista dei prossimi impegni ravvicinati.

Bajrami (Empoli) 7 – Una mina vagante. Danza sul pallone e ogni volta che riceve palla, la retroguardia biancorossa trema. Sempre giocate di qualità le sue.

Rivas (Reggina) 7,5 - Non si vede praticamente mai, ma spunta nel momento migliore: la difesa brianzola buca l’intervento, lui ne approfitta e trova il gol che vale tre punti.

Coda (Lecce) 7,5 - Si conferma un vero e proprio killer d’area di rigore, con due gol di pregevole fattura che indirizzano fortemente il match.