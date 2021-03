focus Serie B, la classifica del girone di ritorno. Comanda il Venezia, male la SPAL

Settimana densa di appuntamenti per la Serie B, che dopo essere scesa in campo nel weekend passato - e in vista del prossimo - ha giocato la 26^ giornata in infrasettimanale.

Al netto della classifica reale, per quella speciale del girone di ritorno si conferma in vetta il Venezia, vittorioso sulla Reggiana, con la Reggina che, al netto del ko contro l'Empoli (virtualmente terzo) rimane seconda. Fanalino di coda anche in questo caso l'Entella, mentre il Pescara compie un balzo avanti lasciandosi alle spalle formazioni ben più blasonate come Pordenone e SPAL.

Di seguito la classifica completa del girone di ritorno di Serie B (7 gare):

Venezia 17

Reggina 14

Empoli 11

Cremonese 10

Reggiana 10

Lecce 10

Monza 10

Chievo Verona 10

Pisa 10

Vicenza 10

Cosenza 9

Salernitana 9

Brescia 9

Ascoli 8

Cittadella 7

Frosinone 7

Pescara 6

Pordenone 5

SPAL 5

Virtus Entella 2