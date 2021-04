focus Serie B, la classifica del girone di ritorno. Lecce al comando, sul podio la Reggina

vedi letture

E' ufficialmente iniziata la volata verso il finale di stagione in Serie B. Per quanto infatti alcune situazioni possano sembrare già scritte, la matematica al momento non premia né condanna nessuno, tutto è aperto.

Intanto, però, ricordiamo il percorso dei 20 club cadetti nel girone di ritorno, riproponendo la speciale classifica della seconda parte di stagione, che ha visto giocare 15 gare (14 per Pordenone, Pisa, ChievoVerona, Empoli, Pescara ed Entella che dovranno recuperare una gara a testa):

Lecce 31

Reggina 29

Empoli 28*

Salernitana 26

Venezia 25

Cremonese 24

Brescia 23

Ascoli 23

Monza 21

Vicenza 20

SPAL 17

Pisa 17*

Cittadella 17

Chievo Verona 16*

Cosenza 15

Frosinone 13

Reggiana 13

Pescara 12*

Pordenone 12*

Virtus Entella 5*

* una partita in meno