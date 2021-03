Frattesi e le sirene del mercato. Il Monza però ha una corsia preferenziale da sfruttare

Protagonista con il Monza, prima, e con la Nazionale Under21 poi, Davide Frattesi, centrocampista di proprietà del Sassuolo e attualmente in prestito in Brianza, sta vivendo un finale di stagione da protagonista. Un rendimento, quello dell’ex Empoli, che ha acceso i riflettori su di lui in vista del mercato. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione sono già diverse le società di Serie A che hanno messo nel mirino il centrocampista che però ha nel Monza una pretendente principale. Il club del presidente Berlusconi qualora, infatti, centrasse la promozione in Serie A avrebbe già preparato l’offerta per l’acquisto del cartellino del calciatore nato nel settore giovanile della Roma.