Frosinone, Chichella: "Alvini trasmette una passione incredibile. Serie A? Ci crediamo"

“Alvini ha una passione incredibile che trasmette ogni giorno alla squadra. Ed è grazie a questo suo atteggiamento che si è creato un gruppo fantastico, il mister ci trasmette tantissimo e lo si vede anche la domenica quando scendiamo in campo perché siamo un gruppo unito e ci diamo forza a vicenda. Esultiamo per un contrasto vinto, una scivolata, una parata, tutto questo ci dà un'energia enorme e ci aiuta tanto”. Il centrocampista del Frosinone Matteo Cichella parla così della trasformazione della squadra ciociara in questa stagione nel corso della trasmissione 'Kick Off' su Extra Tv: “Non c'è stato un momento un cui abbiamo capito di poter tenere testa alle prime, ma un susseguirsi di partite che ci ha fatto capire che ci siamo anche noi. Ci stiamo credendo e continueremo a farlo in queste ultime sei gare”.

Spazio poi alla sua crescita personale: “Non ero questo tipo di giocatore lo scorso anno, nel senso che ho cambiato tanto il mio modo di giocare soprattutto grazie al modo di giocare del mister, ho capito fin da subito che se non avessi cambiato il mio modo di stare in campo non avrei fatto quello che sto facendo vedere, mi sono rimboccato le maniche. - prosegue Cichella come riporta Tuttofrosinone.com - È anche una questione di fiducia perché l'anno scorso è stato un'annata che sappiamo tutti è stata un po' difficile e quando magari non arrivano i risultati fatichi anche a fare quella giocata in più o quel passaggio in più che magari quest'anno viene più facilmente. Però penso sia stato fondamentale soprattutto il cambio totale del gioco che mi ha portato anche a fare un cambio nel modo di muovermi in campo".

Infine un pensiero sulla mancata convocazione in Under 21: “Mi dispiace, ma la prendo come uno stimolo. Dovrò impegnarmi ancora di più e dare ancora di più in campo per dimostrare di meritarla. Non mi aspettavo una stagione simile a inizio anno, ma poi man mano che andavo avanti vedevo i miglioramenti. Ma non mi aspettavo così tanto”.