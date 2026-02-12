Frosinone, Cichella: "Sono migliorato tanto sotto la guida di mister Alvini"

Matteo Cichella, centrocampista del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria con l'Avellino. Queste le sue parole riportate da TuttoFrosinone.it

Sulla sua crescita personale: “Mi ritrovo tanto in questa crescita, sto seguendo i consigli del mister e dello staff. Sono contento anche per questo gol”.

Sulla continuità da avere: “Quest’anno il mister mi ha responsabilizzato tanto, poi giocare 70′ con Calò ti dà sempre una mano. Io cerco di dare il massimo con qualsiasi modo e compagno”.

Su mister Alvini e l'importanza per la propria crescita personale: “A livello tecnico e tattico sono migliorato sotto tanti aspetti, sono insegnamenti del mister in allenamento. Cerco di riportarli in partita e ripagare la sua fiducia”.

Sulla sconfitta immeritata di sabato scorso contro il Venezia: “Come prestazione avevamo dato il massimo, non era da bocciatura. Ci siamo detti di spingere tanto pur trovando difficoltà contro un avversario forte come l’Avellino”.

La dedica personale sul suo gol: “Lo dedico alla mia famiglia che mi è sempre vicina”.

Sull’Avellino, avversario questa sera dei giallazzurri: “Una squadra forte con gente di qualità. Siamo stati bravi noi a indirizzare subito la partita”.