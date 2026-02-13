Un po’ Frattesi, un po’ Locatelli: Cichella, il box-to-box del Frosinone che intriga la Serie A
Come anticipato da TMW nella serata di ieri, Matteo Cichella, centrocampista classe 2005 del Frosinone, è finito nel mirino di diversi club di Serie A. Protagonista della grande stagione dei ciociari guidati da mister Alvini, con i gol e tre assist in 23 presenze totali fra campionato e Coppa Italia, il ragazzo nato a Roma è finito nel mirino di Torino e Cremonese
La carriera
Cresciuto nelle giovanili della Roma, dove ha vinto anche una Supercoppa Primavera, si è trasferito al Frosinone nel gennaio 2024 e ha cominciato ad affacciarsi al calcio professionistico con la Primavera prima e con la prima squadra poi. In Serie B ha già raccolto numerose presenze e nel marzo 2025 ha segnato il suo primo gol tra i professionisti, decisivo per il successo del Frosinone contro la Carrarese.
Un po' Frattesi, un po' Locatelli
Che tipo di giocatore è: Cichella è un centrocampista centrale dotato di buona visione di gioco e tecnica, capace di interpretare sia il ruolo di mediano che di mezzala. Bravissimo in entrambe le fasi, combina temperamento e ordine tattico: sa recuperare palloni nella propria metà campo ma anche provare l’ultimo passaggio o inserirsi negli spazi offensivi. È un giocatore elegante nella gestione del possesso e affidabile in copertura, con un rendimento che gli ha permesso di ritagliarsi spazio già in giovane età nella Serie B italiana.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30