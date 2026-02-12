TMW I radar della Serie A puntati su Frosinone. Fa gola Matteo Cichella, protagonista con Alvini

I radar della Serie A puntati su Frosinone. Sotto la lente d'ingrandimento c'è Matteo Cichella, centrocampista classe 2005 che fa gola a diverse squadre del massimo campionato. Tra queste, secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, ci sono Torino e Cremonese che hanno in particolar modo puntato il centrocampista ciociaro, prodotto del settore giovanile della Roma che ha già esordito con la Nazionale Under 21.

Cichella è uno dei protagonisti della stagione del Frosinone di mister Alvini, attualmente secondo in classifica a -1 dalla capolista Venezia. "Quest'anno il mister mi ha responsabilizzato tanto, io cerco di dare il massimo con qualsiasi modo e compagno", ha detto nelle ultime ore lo stesso calciatore dopo la vittoria con l'Avellino. Per lui, finora, ben 22 presenze in stagione con anche un gol e tre assist.