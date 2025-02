Ufficiale Frosinone, ecco Bianco in panchina. Il tecnico ha firmato fino a giugno

vedi letture

Lo avevamo anticipato proprio questa mattina, e adesso arriva l'ufficialità. Perché, dopo l'esonero di mister Leandro Greco, comunicato nella giornata di ieri, il Frosinone fa sapere di aver affidato la panchina all'ex Modena Paolo Bianco, nome caldo per i ciociari fin dalla giornata di sabato, quando la panchina del suo predecessore aveva iniziato a scricchiolare. Il neo tecnico gialloblù ha firmato un accordo fino a giugno.

Questa la nota ufficiale dei ciociari:

"Frosinone Calcio comunica di aver affidato a Paolo Bianco il ruolo di allenatore responsabile della Prima Squadra.

Il tecnico, nativo di Foggia, ha firmato un accordo che lo legherà al Club Giallazzurro fino al 30 giugno 2025".

Il mister farà il suo esordio nella giornata di domenica, quando, in occasione della 27ª giornata del campionato cadetto, il Frosinone sfiderà la Salernitana, in quello che è a tutti gli effetti uno scontro diretto per la salvezza. La formazione laziale, infatti, è al momento penultima con soli due punti di vantaggio dall'ultimo posto, mentre i campani sono ora terzultimi a quota 25; chiaro quindi che per gli uomini di Bianco una vittoria sarebbe probabilmente vitale, perché, fermi ora a 23 punti, avrebbero l'opportunità di superare una diretta rivale. Appuntamento fissato all''Arechi' alle ore 17.15.