Ufficiale Frosinone, esonerato il tecnico Greco: la sua avventura è durata 17 gare

"Frosinone Calcio comunica di aver sollevato Leandro Greco dalla guida tecnica della prima squadra. Il club giallazzurro ringrazia il mister per il lavoro svolto e gli augura il meglio per il suo futuro professionale".

Con questa nota il club ciociaro ha annunciato l'esonero del tecnico che era stato promosso dalla Primavera lo scorso 22 ottobre dopo l'esonero di Vincenzo Vivarini. Nel suo percorso, durato 17 gare, ha conquistato 17 punti con tre vittorie, otto pareggi e sei sconfitte senza riuscire a risollevare la squadra gialloazzurra che attualmente occupa la penultima posizione con sei punti di distacco dalla zona salvezza. Ora si attende il nome del successore.

SERIE B, 26ª GIORNATA

Catanzaro-Cittadella 1-0

65’ Iemmello

Carrarese-Salernitana 3-2

31' Zanon (C), 41' Finotto (C), 47' Zuelli (C), 63' Reine-Adelaide (S), 85' Soriano (S)

Modena-Spezia 1-1

23' P.Esposito (S), 41' Defrel (M)

Sassuolo-Brescia 2-0

34' Lovato, 73' Laurienté

Sudtirol-Sampdoria 2-1

6' Merkaj (SU), 12' Sibilli (SA), 88' Casiraghi (SU)

Bari-Cremonese 1-1

69’ Valoti (C), 93’ aut. Bianchetti (B)

Frosinone-Reggiana 1-1

42' Sersanti (R), 90+2' Koutsoupias

Juve Stabia-Cosenza 3-0

45' e 58' Adorante, 86' Fortini

Palermo-Mantova 2-2

26' Verre (P), 46' Mensah (M), 57' Brignani (M), 68' Pohjanpalo (P)

Cesena-Pisa 1-1

330 Touré (P), 79’ La Gumina (C)