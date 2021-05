Frosinone, Grosso saluta. Per il tecnico c'è il forte corteggiamento del Parma

Nonostante la stagione del Frosinone non si sia conclusa nel modo che tutti si attendevano, ovvero con la partecipazione ai playoff promozione, Fabio Grosso, tecnico arrivato in Ciociaria dopo l'esonero di Alessandro Nesta, sta riscuotendo apprezzamenti da parte di altre società in vista del prossimo campionato. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, l'ex difensore campione del Mondo nel 2006 è finito nel mirino del Parma. La società emiliana, appena retrocessa in Serie B, vuole infatti far partire un nuovo progetto tecnico che ha come obiettivo l'immediato ritorno nella massima serie, e Grosso sembra essere il candidato in pole.