Frosinone, Gualtieri: "Ritiro a Fiuggi per star vicini alla città. Non faremo abbonamenti"

Giornata di conferenza stampa in casa Frosinone: a presentare il ritiro di Fiuggi è stato il direttore Salvatore Gualtieri.

Queste le sue parole, riprese da tuttofrosinone.com: "Questa conferenza stampa è per presentare il ritiro di Fiuggi e presentare le attività che svolgeremo. Abbiamo scelto Fiuggi perché volevamo tornare in Ciociaria e stare il più possibile vicino a Frosinone. Come ha detto il Presidente vogliamo ritrovare l'entusiasmo e permettere a tifosi e stampa di tornare a stare a contatto con la squadra. Nei 13 giorni di ritiro svolgeremo diverse attività per ritrovare soprattutto l'entusiasmo, come ha anticipato il Presidente nella conferenza di mercoledì. L'Albergo Italia di Fiuggi sarà la location dove alloggerà la squadre mentre gli allenamenti si terranno al centro sportivo Campo i Prati. Il ritiro inizierà il 4 luglio e fino al 19 saremo a Ferentino, poi dal 19 al 31 a Fiuggi e poi si tornerà qui a Frosinone. Durante la permanenza a Fiuggi faremo quattro amichevoli il 21, 24, 28 e 31 luglio. La prima la giocheremo a Trevi contro la squadra locale, la seconda la giocheremo a Fiuggi. Per la terza amichevole andremo a giocare in trasferta contro una squadra di Serie C mentre l'ultima la disputeremo qui al Benito Stirpe contro una squadra di Serie B".

Prosegue poi: "Il nostro progetto Casa Frosinone è il progetto creato per creare l'incontro della società con tutti (member, sponsor e stampa). All'interno di Casa Frosinone abbiamo individuato due stanza "Room 1928" che sarà presente nell'Albergo Italia per le attività di marketing. Un'altra location sarà "Be Club" e sarà presente al centro sportivo di Fiuggi. Dalla Room 1928 faremo collegamenti giornalieri e saranno di due tipi: una rubrica con calciatori e dirigenti dell'area tecnica e un'altra rubrica in cui parteciperanno sponsor e member Club. Come attività al Be Club oltre a quello che ci sarà nell'area allestita con collegamenti con tifosi, stampa, member ecc, a fine allenamento ci sarà la possibilità di incontrare tre calciatori a turno. L'idea è di creare questi due punti di legame, nel centro sportivo e nella sede del ritiro per ripristinare il contatto perso con tifosi, stampa, sponsor ecc.. Tutti i giorni da Be Club ci sarà il report dell'allenamento, e il report di eventuali appuntamenti con sponsor calciatori ecc. Ci saranno poi tre o più conferenze stampa nel corso dei 13 giorni di ritiro. Da Room 1928 ci saranno tre appuntamenti dedicati ad una rubrica intitolata "un caffè con...", mentre un'altra rubrica intitolata "Business Club" sarà dedicata a sponsor stampa e member".

Chiude con una nota sulla campagna abbonamenti: "Sul discorso del ticketing del prossimo anno vi confermo che non faremo campagna abbonamenti, perché abbiamo 11500 abbonati e con soli 3800 biglietti disponibili non è possibile fare campagna abbonamenti. I 3800 posti saranno distribuiti in tutti e quattro i settori dello stadio. Stiamo studiando delle soluzioni per far vedere la partita a tutti, questo inizialmente con il 25% della capienza dello stadio".