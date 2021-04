Frosinone, il ritiro è finito. Dopo Salerno i giocatori sono tornati alle proprie case

Il “ritiro a tempo indeterminato” annunciato dal presidente del Frosinone Maurizio Stirpe dopo l’esonero del tecnico Alessandro Nesta è durato poco più di dieci giorni senza aver portato frutti visto che l’andamento della squadra non è migliorato in queste settimane con Fabio Grosso al comando. Come riferisce Tuttofrosinone.com infatti i giocatori al rientro dalla sfida contro la Salernitana sono tornati a casa per qualche giorno prima di ritrovarsi giovedì prossimo per preparare la prossima sfida di campionato con il Cittadella.