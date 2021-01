Frosinone, Nesta: "Col Vicenza partita fastidiosa. Millico può partire dall'inizio"

In vista del ritorno in campo, domani contro il Vicenza, dopo la pausa il tecnico del Frosinone Alessandro Nesta ha parlato in conferenza stampa facendo un bilancio della prima parte di stagione: “Ci sono stati degli alti e bassi come d’altronde è successo a tutte, ma mi ritengo soddisfatto. Siamo rimasti nella scia delle prime, ultimamente abbiamo perso qualche punto anche per i problemi che abbiamo avuto però siamo sempre in corsa. Abbiamo avuto i rientri del primo gruppo reduce dal Covid-19 e sono chiaramente più avanti di condizione, mentre altri sono un po' indietro dopo due settimane di isolamento e solo 2-3 allenamenti, per cui ci servirà qualche settimana per riportare tutti allo stesso livello. Per la formazione e il modulo valuteremo dopo l’ultimo allenamento per capire come stanno reagendo i ragazzi e in base a questo faremo la scelta più opportuna. - continua Nesta come si legge sul sito – Millico? Potrebbe partire dall’inizio, ma anche per questo discorso dobbiamo vedere come stanno tutti. Comunque è un giocatore che ci dà diverse soluzioni. È veloce, salta l’uomo, un ottimo arrivo in definitiva. Vicenza? Mi aspetto una partita fastidiosa, contro un avversario che ha grande spirito e sappiamo quanto questo possa fare la differenza. Sarà una partita difficile anche per il momento che viviamo però sono convinto che possiamo giocarci tutte le carte che abbiamo”.