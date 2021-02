Frosinone, Salvi: "Stiamo avendo delle difficoltà. Bisognerà lavorare duro e stare zitti"

Il difensore del Frosinone Alessandro Salvi ha parlato dopo il ko interno contro il Venezia: "E’ un periodo che gira in questo modo, stiamo avendo delle difficoltà. Credo che bisognerà lavorare duro e stare zitti. E dare qualcosa in più perché per ora quello che abbiamo dato non basta - sottolinea TuttoFrosinone.com -. Le altre viaggiano e noi facciamo fatica. L’unico rimedio è la continua applicazione quotidiana".