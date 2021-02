Frosinone, scricchiola la panchina di Nesta: per il mister può essere la settimana decisiva

Non solo la panchina di Roberto Breda in quel di Pescara.

A traballare, stando a quanto riferito da Tuttosport, ci sarebbe anche quella di Alessandro Nesta: quasi fatale la sconfitta che il suo Frosinone ha rimediato sabato contro il Venezia, e che porta a 9 i turni senza successo dei ciociari. Un decimo posto non particolarmente gradito alla società - men che mai ai tifosi che iniziano a esprimere il loro malumore - che sta valutando la posizione del tecnico: due sfide in questa settimana, quella di domani contro l'Ascoli e quella del weekend contro l'Entella, poi saranno probabilmente tirate le somme.