Frosinone, Stirpe e l'attacco ai suoi ex giocatori: "Andati via, maleducati e insopportabili"

“Nesta ha colpe, ma la maggior parte di responsabilità di quello che è successo è di coloro che stanno qui ma non danno il massimo e coloro sono andati via, sia per la loro volontà sia per i loro comportamenti maleducati e insopportabili: chi non c'è ha sempre torto, chi rimane e ci mette cuore, testa e portafogli meriterebbe più rispetto”, queste sono alcune delle dichiarazioni che più hanno fatto rumore della conferenza stampa con la quale Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, ha annunciato l’esonero di Alessandro Nesta.

Una vera e propria accusa, quella del numero uno ciociaro, non solo ai suoi calciatori di oggi ma anche a quelli che nelle ultime sessioni di mercato hanno salutato il Lazio. In quest’ottica spiccano oggi ancora di più rispetto agli scorsi mesi, gli addii di alcuni giocatori di alto profilo al Frosinone durante la sessione invernale: da Ardemagni a Dionisi, passando per Beghetto e Tabanelli. Questi, come altri, tutti protagonisti della cavalcata interrotta la scorsa stagione nella finale playoff persa contro lo Spezia e che oggi tornano ad essere protagonisti anche in Ciociaria.

Che qualcuno voglia rispondere nelle prossime ore a Stirpe per fare chiarezza? Possibile, ma francamente improbabile. Nel calcio il passato non conta, soprattutto quando è negativo e la cosa migliore che si possa fare è dimenticare.