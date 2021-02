Gallo: "Corvino e Corini non volevano che andassi via e io ci tenevo a rimanere a Lecce"

Dalle colonne de Il Quotidiano di Puglia, come riferisce calciolecce.it, ha parlato l'esterno sinistro del Lecce Antonino Gallo, che nel recente confronto con la Cremonese ha fatto il suo esordio dal 1': "Corvino e Corini non volevano che andassi via e anche io ci tenevo a rimanere nel Lecce. Questo è un progetto importante e personalmente vorrei farne parte cercando di dare il mio contributo. Ricordo di essere arrivato al Lecce dopo 12 anni vissuti nella squadra della mia città. A malincuore dovetti andare via per i problemi noti a tutti ma sono rimasto legato al Palermo cui auguro di tornare presto nella categoria che merita. Io adesso sono concentrato esclusivamente sul Lecce e intendo sfruttare questa grande occasione che vivo con serenità. Mister Corini è sempre prodigo di consigli, devo continuare a lavorare con intensità come piace a lui".