TMW Genovese e blucerchiato: Conti a segno a Pescara, cresce il classe 2004 scuola Samp

Minuto 82. Francesco Conti raccoglie un cross di Cicconi e lo scaraventa alle spalle di Saio. Una rete importante visto il momento con la Sampdoria che era a -2 dal Pescara in piena bagarre per non retrocedere. La voglia di andare sotto quello spicchio di tifosi, 147 in mezzo ad un mare biancazzurro, era tanta. Andare a festeggiare con quei tifosi che, come lui, soffrono e gioiscono per la maglia blucerchiata. Dopo un primo tentennamento, insieme ai suoi compagni di squadra, si volta per andare verso il centrocampo. C'era tanta voglia di vincerla questa partita e così è stato.

Una rete d'oro

C'è lo zampino del centrocampista classe 2004 nel successo della squadra di Attilio Lombardo in Abruzzo. Un gol che vale doppio per lui che, genovese e sampdoriano, ha effettuato tutta la trafila nelle giovanili blucerchiate. Un gol che vale molto. Un segnale che a segnarlo sia stato proprio lui che ha i colori della Samp sotto la pelle. Segno anche della crescita costante del ragazzo che piano piano si è ritagliato un ruolo importante in campo.

Seconda rete in campionato

E il cammino è stato in progressivo miglioramento del ragazzo che, da quando è stato promosso Lombardo in panchina, ha sempre giocato dal primo minuto. Quello dell'Adriatico è il secondo gol stagionale dopo quello messo a segno contro la Reggiana a Marassi con una gran conclusione dalla distanza.