Francesco Conti, il talento che ha scelto l'amore per la Samp: "Voglio ripagare il club"

All'indomani dell'ufficialità del suo rinnovo con la Sampdoria fino al 30 giugno 2030, Francesco Conti, ultimo talento emerso dalle giovanili del club blucerchiato, ha raccontato le sue emozioni attraverso le colonne de Il Secolo XIX:

"Il primo pensiero dopo la firma? Le macchinate coi miei genitori, i primi calci. Non mi sarei mai aspettato di arrivare qua, ma ci ho sempre creduto. Un po' di strada l'ho fatta: devo ringraziare la mia famiglia, il mio agente, che mi sono stati sempre accanto. È stato un bel percorso".

Sulla trattativa in se, poi, il classe 2004 spiega: Inizialmente ero tranquillo, poi più passava il tempo e più mi rendevo conto che le parti erano distanti. Ma la volontà mia e del mio agente è sempre stata la Samp e confidavo in un punto d'incontro. Volevo ripagare la fiducia del club, perché nonostante la situazione ho sempre giocato. Merito del nuovo staff, che mi ha apprezzato e incoraggiato"