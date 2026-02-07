Serie B, Modena-Sampdoria: blucerchiati alla ricerca della continuità

La 23ª giornata di Serie B continua la sua corsa, dopo l’anticipo di ieri tra Cesena e Pescara. Nel pomeriggio di oggi, sabato 7 febbraio, allo stadio Alberto Braglia si affronteranno i padroni di casa del Modena e la Sampdoria. Fischio d’inizio fissato alle ore 15:00.

I Canarini sono reduci dal pareggio a reti inviolate maturato al Castellani contro l’Empoli, nel corso della scorsa giornata di campionato. La squadra di Andrea Sottil è attualmente in piena zona playoff, alla ricerca di una vittoria che consoliderebbe l'ottimo piazzamento in graduatoria. Dall’altra parte arriva la Sampdoria di Angelo Gregucci, al momento in piena corsa per la salvezza: i blucerchiati hanno trovato la prima vittoria del 2026 lo scorso sabato, nel derby ligure contro lo Spezia. Decisiva la rete dell’ex Matteo Ricci al minuto 90.

All’andata, al Ferraris, fu il Modena a trionfare: vittoria per 2-0 dei gialloblù, grazie alle reti di Santoro e Zanimacchia. Prima della partita di andata di questa stagione, l’ultimo successo del Modena contro i blucerchiati risaliva al campionato di Serie A 2003/2004.

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Ivano Pezzuto, della sezione di Lecce. I suoi assistenti saranno Marco Belsanti e Mattia Pascarella. Il 4º ufficiale designato è Maksym Frasynyak. Al Var pronta la coppia composta da Alberto Santoro e Matteo Gariglio.

COME ARRIVA IL MODENA - Andrea Sottil convoca subito i neo-arrivati Ambrosino e Imputato. Davanti a Chichizola, il favorito a sostituire lo squalificato Nador è Adorni, pronto a completare il terzetto difensivo con Tonoli e Nieling. A centrocampo torna Sersanti, ma dovrebbe partire inizialmente dalla panchina, favoriti al momento Gerli, Santoro e Massolin. Sulle corsie laterali sono in pole Zanimacchia a sinistra e Zampano a destra, mentre in avanti dovrebbe essere confermata la coppia già vista ad Empoli, formata da Pedro Mendes e De Luca.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Prima chiamata per i nuovi arrivati Pierini, Soleri e il difensore della Primavera, Diop. 3-4-2-1 per Gregucci con Martinelli tra i pali, difesa con Hadzikadunic, Abildgaard e Vulikic in pole per l’ultima maglia. Sulle corsie laterali probabile conferma per Di Pardo e Cicconi, in mediana Francesco Conti e Ricci. A supporto di Brunori, ancora Pafundi sulla trequarti destra, mentre dall'altra parte è proprio Pierini ad essere in ballottaggio con Cherubini.